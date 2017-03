Jatkuvat vuodot Valkoisesta talosta turhauttavat Trumpia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on avustajiensa mukaan turhautunut maan hallintokoneistoon, jota hän pitää itseään kohtaan vihamielisenä. Asiasta kertoo The New York Times.

Sisäpiirilähteiden mukaan Trump uskoo, että pääosin häntä vaaleissa vastustaneista ja demokraateista koostuva virkakoneisto yrittää nyt torpedoida hänen presidenttiyttään jatkuvilla vuodoilla.

Viimeisin skandaali Trumpin tuskaisesti alkaneella presidenttikaudella nähtiin keskiviikkona, kun The Washington Post kertoi oikeusministeri Jeff Sessionsin tavanneen Venäjän suurlähettilään kahdesti Trumpin kampanjan aikana. Session on aiemmin kiistänyt tavanneensa venäläisiä senaatille antamassaan todistuksessa. Lehden juttu perustui Trumpin hallinnosta sille toimitettuihin asiakirjoihin, minkä on kerrottu turhauttaneen Trumpia.

Trumpin hallinto on kulkenut alkumetreillään Venäjä-kohusta toiseen, joista valtaosa on syntynyt hallinnon sisäisten vuotojen seurauksena.