Donald Trump aloitti Obamacaren kumoamisen

Perjantaina virkavalansa vannonut Yhdysvaltojen uusi presidentti Donald Trump on allekirjoittanut asetuksen, joka tähtää Obamacaren kumoamiseen, kertoo uutiskavana CNN.

Yli 20 miljoonan amerikkalaisen terveydenhuolto on rakennettu Obamacaren varaan.

Trumpin allekirjoittama asetus ei vielä kumoa Obamacarea, mutta ohjeistaa valtiolliset virastot soveltamaan lakia tavalla, joka heikentää sen kattavuutta ja vähentää kustannuksia. Varsinainen lain kumoaminen voi viedä vielä pitkään, sillä se vaatii sekä senaatin että kongressin hyväksynnän.

Trumpin lupaamasta korvaavasta järjestelmästä ei vielä ole tietoja ja kongressin republikaaniedustajat ovat sanoneet, että ainakaan he eivät ole keskustelleet asiasta Trumpin kanssa. Trump itse on sanonut, että lakiehdotus on loppusuoralla.