”Antautukaa tai kuolkaa” – Suurlähettiläs Ylelle: Venäjällä ja USA:lla erilainen marssijärjestys

Syyrian asioita seuraavan suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkolan mukaan taisteluiden repimään Itä-Aleppoon olisi pitänyt saada aikaan tulitauko viime viikonloppuna.

– Tässä on nähtävästi ollut kysymys vähän erilaisesta marssijärjestyksestä. Syyrian ja sen liittolaisen Venäjän mielestä kapinallisten pitää ensin antautua ja sen jälkeen solmitaan tulitauko, kun taas Yhdysvalloilla ja kumppanimailla on näkemys siitä, että ensin tulitauko ja sen jälkeen voidaan katsoa kapinallisjoukkojen poistuminen alueelta, Mikkola sanoo Ylen Ykkösaamussa.

Syyrian hallituksen Aleppon turvallisuuskomitean johtajan mukaan kapinallisten pitää antautua tai kuolla, kertovat kansainväliset uutistoimistot.

Venäjän joukkojen tuki on vahvistanut Syyrian hallituksen sotavoimaa ja ajanut maan kapinalliset entistä ahtaammalle. Kapinallisten hallitsema osa Aleppoa on kaatumassa hallituksen joukkojen hallintaan.

Yhdysvaltojen ja Venäjän kerrottiin viikonvaihteessa yrittävän saada aikaan sopimusta, jonka nojalla kapinalliset voisivat vetäytyä Aleppon itäosista.

– Tilanne on Itä-Aleppossa mahdollisimman kauhea. Olisi ollut erittäin tärkeää saada aikaan tulitaukoa ja mahdollistaa siviilien evakuointi ja humanitaarisen avun pääseminen perillepääsy. Sitä ei tietenkään ole saatu aikaan, Mikkola toteaa.

Kapinallisten tappio Aleppossa näyttää hyvin todennäköiseltä.

– Syyrian konflikti on jatkunut nyt kuusi vuotta, ja siinä on ollut erilaisia käänteitä koko ajan. On vaikea ennustaa tarkasti, mitä tämä tulee tarkoittamaan, mutta tietysti tässä on kyse sotilaallisesta voitosta Syyrian presidentti Bashar al-Assadille ja sillä tulee olemaan oma merkityksenä sodan kulun kannalta, Mikkola arvioi.

– Pitää kuitenkin muistaa, että Aleppo ei ole koko Syyria. Siellä on jäljellä vielä alueita, joissa Assadin hallinto ei ole läsnä.