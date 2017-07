Amerikkalaisarvio Suomen Nato-jäsenyydestä: Odottelusta kriisi Venäjän kanssa

Natoon on vaikeampaa liittyä huonon sään aikana.

Eräät asiantuntijat ja kommentaattorit ovat vaatineet voimakkain äänenpainoin Ruotsin ja Suomen liittymistä Natoon.

Rand Corporation -ajatushautomon tutkija Christopher S. Chivvisin mukaan suurin osa asiantuntijoista on yhtä mieltä siitä, että yhden maan jäsenyys merkitsee toisen jäsenyyttä eli Ruotsin olisi vaikea liittyä Natoon, jos Suomi ei liittyisi.

– Varteen otettavin argumentti Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyden puolesta juuri nyt on se, että odottaminen voi johtaa ennen pitkää tilanteeseen, jossa Natoon liittyminen saa aikaan kriisin Venäjän kanssa, Chivvis kirjoittaa German Marshall Fund of the United States (GMF) -ajatushautomon sivustolla.

– Kuten eräs asiantuntija toteaa, liittykää ”Natoon nyt, kun ei ole pakko, koska liittymisen tarpeelliseksi tekevät olosuhteet tekevät siitä myös vaikeampaa”.

Yhdysvallat on kiinnittänyt voimakkaammin huomiotaan Itämeren alueeseen lännen ja Venäjän suhteiden heikentymisen seurauksena.

Chivvisin mukaan länsimaat ovat huolissaan Virosta, Latviasta ja Liettuasta, jotka ovat haavoittuvia Venäjän aggressiolle.

– Kun Naton ja Venäjän suhteet heikkenevät edelleen, Ruotsin ja Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys nousee todennäköisesti uudelleen pinnalle.

Chivvisin mielestä on olemassa useita syitä sille, miksi molemmat maat saattavat lopulta liittyä Natoon, mutta tämänhetkisessä tilanteessa paras tapa edetä on jatkaa lähentymistä sotilasliittoon.

– Liittämällä mahdollinen Nato-jäsenyys Venäjän aggressiiviseen käyttäytymiseen voi tuoda Natolle vaikutusvaltaa Moskovaan nähden, jos Venäjälle tehdään selväksi, että aggressiivinen käytös ajaa maat sotilasliittoon.

– Nato-jäsenyyttä ei voi kuitenkaan saavuttaa yhdessä yössä. Ruotsin ja Suomen pitäisi käydä läpi pitkä prosessi, minkä aikana Venäjän kannustimet hyökkäykselle kasvaisivat. Olisi suotavaa varmistaa, että maat kykenevät puolustautumaan hyvin tällaista hyökkäystä vastaan ennen kuin ne tuotaisiin osaksi sotilasliittoa.

Chivvis muistuttaa, että Ruotsi ja Suomi ovat jo nyt erittäin tärkeitä Naton kumppanimaita. Molemmat maat ovat EOP-kumppaneita (enhanced opportunity partners) eli edistyneitä kumppaneita ja osallistuvat Naton harjoituksiin säännöllisesti.