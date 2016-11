Seattlessa asuva suomalainen pelkää Trumpin puuttuvan maahanmuuttolupiin

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi saattaa vaikeuttaa ulkomaalaisten asumista Yhdysvalloissa. Toisaalta näin suuressa maassa vie aikaa tehdä tällaisia suuria muutoksia.

Näin ajattelee Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa, asuva espoolainen Sami Uotila.

– Lyhyellä aikavälillä eli noin puolen vuoden sisällä en usko minkään muuttuvan. On mahdollista, että maahanmuuttajien kuten minunkin lupaprosessiin tulee mutkia, mutta byrokratian muuttaminen Amerikassa on suhteellisen hidasta, hän sanoo.

Uotila huomauttaa, ettei presidentti ei voi kovin paljon vaikuttaa Yhdysvaltain talouteen ja että maan taloudella menee toistaiseksi ihan hyvin.

– Presidentillä ei oikeasti ole niin suurta vaikutusvaltaa talouteen, joka näyttää toistaiseksi pyörivän hyvin. Muutokset joita tullee, kohdistunevat ensisijaisesti vähemmistöihin ja ehkä ulkopolitiikkaan, hän sanoo.

Trumpin yllätyksellisen valinnan jälkeen on herännyt kysymys, pitääkö hän vaalilupauksiaan. Uotilakin on ensihämmästyksestään toivuttuaan utelias näkemään, mitä Trumpin voitosta seuraa.

– Hämmennyksen jälkeen tunnelmaan tuli enemmän uteliaisuutta, että miten näytelmä jatkuu tästä eteenpäin. On muistettava, että Trump on tehnyt lukuisia lupauksia sinne sun tänne, eikä niitä kaikkia voi toteuttaa. Kenelle kumarretaan ja kenelle pyllistetään? hän sanoo.

Samaan aikaan presidentinvaalien kanssa järjestetään Yhdysvaltain kongressivaalit. Niissä valitaan kongressin edustajainhuoneen kaikki edustajat sekä kolmannes senaattoreista senaattiin. Lisäksi valitaan monia osavaltio- ja paikallistason lainsäätäjiä. Nämä vaalit ovat silti aika paljon esillä Yhdysvalloissa, vaikkeivät ne saa niin paljon näkyvyyttä ulkomailla, Uotila muistuttaa.

– Sähköinen media on pullollaan artikkeleita ja mielipiteitä ehdokkaista. Viime päivinä kadunvarsilla on ollut lukuisia ihmisiä heiluttamassa suosikkinsa kylttejä kongressiin ja senaattiin; on hyvä muistaa, että kyseessä on muutakin kuin presidentinvaalit, hän huomioi.

Yhdysvalloissa asuminen on hänen mukaansa helpottanut amerikkalaisten mielipiteiden ymmärtämistä, koska on mahdollisuus keskustella paikallisten kanssa ja päästä asioiden juurille.

– Amerikkalaisen arvomaailman ymmärtäminen täältä käsin on helpompaa. Keskeisin komponentti lienee yksilön vapaus päättää omista asioista. Amerikkaa ymmärtää paremmin, jos ymmärtää "perusrepublikaanin" arvomaailmaa. Sen kautta on helpompi myös hyväksyä mielipiteitä, joista täällä puhutaan.

Amerikkalaisten tapaaminen vaikuttaa omaankin ajatteluun, sanoo Uotila. Siinä suhteessa vaalien seuraaminen on erilaista kuin Suomesta käsin.

– Täällä on mahdollisuus keskustella paikallisten kanssa ja selvittää mielipiteitä ja taustoja. Omat mielipiteetkin ovat siinä saaneet täsmennystä, kun on oppinut ymmärtämään täkäläisten elämää ja vaikutteita, hän sanoo.