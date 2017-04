Silminnäkijä paljastaa: Syyria tiesi tulevasta iskusta

Syyrian sotilasviranomaiset osasivat mitä todennäköisimmin odottaa USA:n ohjusiskua Syyrian lentotukikohtaan, kertoo ABC Newsin haastattelema silminnäkijä.

Viranomaisten kerrotaan evakuoineen henkilökuntansa ja siirtäneen kaluston muualle ennen iskua.

Amerikkalaiset sotalaivat tekivät varhain perjantaiaamuna paikallista aikaa risteilyohjusiskun Syyrian presidentti Bashar al-Assadin joukkojen lentotukikohtaan Homsin lähellä.

59 Tomahawk-ohjusta käsittänyt isku oli Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan vastaus tällä viikolla Idlibin maakunnassa tehtyyn kemialliseen iskuun. Trumpin mukaan isku kohdistui tukikohtaan, josta Idlibin hyökkäys tehtiin.

Kansainvälinen yhteisö on syyttänyt iskusta Assadin joukkoja. Presidentin uskotaan käyttäneen aiemminkin kemiallisia aseita kansaansa vastaan.

Paikallisten asukkaiden mukaan Venäjän asevoimat käyttivät al-Shayratin lentotukikohtaa vuoden 2016 alussa. Sen jälkeen Venäjän kerrotaan vetäneen upseerinsa pois tukikohdasta, jonka sanotaan nyt olevan syyrialaisten ja iranilaisten upseereiden alaisuudessa.

Tukikohdassa saattoi kuitenkin olla iskuhetkellä venäläisjoukkoja. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Venäjä on laajentanut tukikohtaa vuonna 2015. Rakennustöiden jälkeen sinne on tiettävästi siirretty hävittäjäkoneita ja taisteluhelikoptereita. Kenttä on toiminut Venäjän Palmyran alueen ympäristössä suorittamien operaatioiden keskuksena.

Viranomaislähteen mukaan kentällä ei ollut juuri iskun hetkellä venäläisiä hävittäjäkoneita. Ohjuksia ei myöskään kohdistettu venäläisten rakennuksiin tai muuhun kalustoon. Syynä hävittäjien poissaoloon oli todennäköisesti ennakkovaroitus.

Yhdysvallat otti venäläisiin yhteyttä Syyrian iskuja varten perustetun kuuman linjan kautta torstaina ja kertoi iskusta.

Lähteen mukaan amerikkalaiset tiesivät, että venäläiset saattoivat varoittaa Syyrian hallituksen joukkoja.

Silminnäkijä uskoo siviiliuhrien olleen minimaaliset, koska sairaalaan suuntautuvaa liikennettä ei ole ollut havaittavissa.

Ohjusisku on pääosin symbolinen, arvioi Yhdysvaltain entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Richard Clarke.

– Tämä isku lentotukikohtaan näyttää olevan symbolinen. Luulen, että puolustusministeri James Mattis antoi presidentille listan eri vaihtoehdoista. Tämä vaihtoehto oli pienin. Kyseessä oli kohdistettu isku, eikä sen tarkoituksena ollut murskata Syyrian asevoimia. Luulen, että presidentti yritti tehdä erottaa itsenä edeltäjästään.

Barack Obama uhkasi vuonna 2013 Assadin hallitusta ilmaiskuilla sen jälkeen, kun Syyrian Damaskoksen ulkopuolella tehtiin isku kemiallisilla aseilla. Obama perui iskut, kun Assad suostui luovuttamaan kemialliset aseensa YK:lle. Syyrian hallituksen kuitenkin uskotaan pitäneen osan kemiallisista aseistaan. Trumpin mukaan "Obaman heikkous" on pahentanut Syyrian tilannetta entisestään