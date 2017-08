Saksassa ajauduttiin uusin osavaltiovaaleihin – vasemmisto menetti enemmistönsä

Keskusta-vasemmistolaisen koalition hallitsemassa Ala-Saksin osavaltiossa on kutsuttu kokoon uudet parlamenttivaalit, kun hallitseva koalitio menetti enemmistönsä parlamentissa. Asiasta uutisoi Financial Times. Lähes kahdeksan miljoonan asukkaan Ala-Saksi on yksi Saksan suurimmista osavaltioista.

Niukka enemmistö suli, kun yksi valtapuolue SPD:n hallituskumppanin vihreiden parlamenttiedustajista loikkasi keskusta-oikeistolaiseen CDU:hun.

Enemmistön menettämistä pidetään SPD:n kannalta kiusallisena erityisesti siksi, että Saksan liittopäivävaaleihin on aikaa vain seitsemän viikkoa. SPD on hävinnyt kevään aikana tärkeitä osavaltiovaaleja Angela Merkelin CDU-puolueelle, jonka odotetaan nousevan selkeästi suurimmaksi puolueeksi myös liittopäivävaaleissa.