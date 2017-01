Raskaudenaikainen tupakka-altistus voi vahingoittaa lapsen munuaisia

Tupakointi raskauden aikana saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan haitata lapsen munuaisten toimintaa. Ongelmat näkyvät kolmivuotiailla lapsilla, japanilaistulokset osoittavat.

Tulosten perusteella raskauden aikana äidin tupakoinnille altistuneilla oli virtsassa poikkeuksellisen paljon valkuaisaineita, mikä on merkki munuaisten toiminnan heikentymisestä. Tämä proteinuriana tunnettu ilmiö voi ennakoida varsinaisen munuaistaudin kehittymistä aikuisena.

Proteinuriaa todettiin 1,7 prosentilla lapsista, joiden äidit tupakoivat raskauden aikana, kun savuttomien lapsilla sitä oli vain 1,3 prosentilla. Näin ollen tupakalle altistuneilla oli noin neljänneksen enemmän proteinuriaa. Tutkimukseen osallistui 45 000 lasta ja äitiä.

Havainnot viittaavat raskaudenaikaisen tupakoinnin voivan vahingoittaa lapsen munuaisten toimintaa, mutta on myös mahdollista, että yhteys selittyy syntymän jälkeisillä seikoilla, joita tässä tutkimuksessa ei tunnistettu.

Raskauden aikana tupakoivat altistavat lapsensa monille vaaroille. Sikiön kasvuhäiriöt, ennenaikainen synnytys ja lapsen äkkikuolemat ovat yleisempiä tupakoivien raskauksissa.

Raskausaikana tupakoineiden äitien lapset ovat myös muita alttiimpia hengitystieinfektioille ja heillä on tavallista enemmän oppimishäiriöitä ja ylivilkkautta kouluiässä.

Vaikka tupakoinnin haitat tunnetaan hyvin, noin 15 prosenttia suomalaisäideistä tupakoi raskauden aikana. Heistä suurin osa koko raskauden ajan.

Tutkimus julkaistiin Clinical Journal of the American Society of Nephrology -lehdessä. Asiasta kertoo Uutispalvelu Duodecim.