Pohjois-Koreassa vitsaillaan salaa Kim Jong-unin kustannuksella

Monet pohjoiskorealaiset kritisoivat salassa maan johtajan Kim Jong-unin hallintoa, vaikka toisinajattelijoita uhkaa ankara rangaistus vankileireillä, selviää tuoreesta mielipidekyselystä.

Yhdysvaltalainen The Center for Strategic and International Studies (CSIS) -ajatushautomo tilasi tutkimuksen osana Pohjois-Koreaan liittyvää Beyond Parallel -projektiaan.

Mielipidekyselyyn osallistui 36 maassa asuvaa pohjoiskorealaista. Heistä 35 kertoi perheensä, ystäviensä tai naapureidensa valittavan tai vitsailevan salaa hallituksen kustannuksella.

Tutkimukseen vastanneet 28–30-vuotiaat henkilöt ovat kotoisin eri maakunnista. Vastaajien joukossa oli muun muassa työläisiä, lääkäreitä, kotiäitejä, tehdastyöläisiä, kokkeja ja saunatyöntekijöitä.

The Korea Timesin mukaan CSIS ei paljastanut tutkimuksen tekijää eikä ajankohtaa.

– Pohjois-Korea ei ole vapaa ja avoin yhteiskunta. Se, että yhtä lukuun ottamatta kaikki haastateltavat ilmoittavat tuttujensa valittavan tai vitsailevan hallituksen kustannuksella, on epätavallinen luku ottaen huomioon hallituksen suhtautumisen kritiikkiin, CSIS kertoo.

– Jopa vahingossa valtiota kritisoivia ja toisinajattelevia ihmisiä rankaistaan ankarasti, usein ilman oikeudenkäyntiä.