Tekikö Kim Jong-namin salamurhan joku näistä Pohjois-Korean turvallisuusklikeistä?

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin velipuolen Kim Jong-namin salamurha on herättänyt kysymyksiä siitä, mikä taho oli sen takana.

Kim Jong-nam murhattiin VX-hermomyrkyllä viime viikolla Kuala Lumpurin lentokentällä. Pohjois-Korea on kiistänyt olleensa murhan takana.

BBC:n haastatteleman Pohjois-Korean asiantuntija Michael Maddenin mukaan maassa on useita organisaatioita, jotka pystyvät suorittamaan tällaisen hyökkäyksen:

* Kim Jong-unin henkivartiokaarti (Guard Command) on pitkään ollut turvallisuusorganisaatioiden eliittiä. Se on myös ainoa organisaatio, joka voi olla suoraan vuorovaikutuksessa muiden turvallisuusorganisaatioiden kanssa suorittaakseen tehtävänsä. Sillä on myös hallussaan kemiallisten aseiden varasto.

* Valtion turvallisuusosasto (State Security Department SSD) vastaa siitä, että kansalaiset ovat lojaaleja hallinnolle eivätkä joudu ulkomaisten vaikutteiden alaisiksi.

* RGB (Reconnaissance General Bureau) on Pohjois-Korean tärkein sotilas- ja ulkomaantiedusteluvirasto. Se kerää ja analysoi tiedustelutietoa keskittyen Etelä-Koreaan ja Japaniin.

* Niin kutsuttu "Kolmas kerros" (Third Floor) on organisaatio, joka muodostuu useista hallituksen verkostoista. Sen tehtävänä on kerätä tiedustelutietoa, ostaa kauppatavaroita, hankkia rahaa ja pyörittää Pohjois-Korean johdon sekä laillisia että laittomia liiketoimia.

Henkivartiokaarti on Maddenin mukaan todennäköisesti ainoa organisaatio, joka pystyy komentamaan RGB:n henkilöstöä ja toimittamaan VX-hermokaasua ulkomaille. Henkivartiokaarti voi lisäksi toimia salassa, koska se vastaa suoraan Kim Jong-unille.

Madden pitää mahdollisena, että organisaatioiden välillä on kilpailua.

Entisen johtajan Kim Jong-ilin aikana henkivartiokaarti oli tärkein sisäisestä turvallisuudesta vastaava organisaatio. Kim Jong-un on kuitenkin antanut valtaa asevoimia valvovalle organisaatiolle (Military Security Command).

Madden korostaa, että henkivartiokaartin johtavat upseerit voivat toimia hyvin itsenäisesti. Siten heidän muodostamansa ryhmä olisi voinut suunnitella ja toteuttaa salamurhan kertomatta Kim Jong-unille.