Pohjoiskorealaiset sotilaat jäivät alakynteen, seitsemän loikkaria pahoinpiteli ja varasti aseet

Tumenjoki on rajajoki osin Kiinan ja Pohjois-Korean välissä.

Kolmen perheen muodostama seitsemänhenkinen ryhmä nujersi pohjoiskorealaiset rajavartijat ja anastivat heidän aseensa, kun ryhmä pakeni 15. huhtikuuta Tumenjoen yli Kiinaan, kertoo Radio Free Asia.

Pohjoiskorealaisloikkarit ovat kotoisin Pohjois-Hamgyŏngin maakunnassa sijaitsevasta pienestä kylästä, joka on lähellä Kiinan rajaa.

Pako tapahtui edesmenneen Pohjois-Korean johtajan Kim Il-Sungin 105-vuotissyntymäpäivänä, jolloin turvallisuusjärjestelyt olivat kireät.

– Kolmen perheen jäsenet pahoinpitelivät rajavartijat ja loikkasivat, nimettömänä esiintyvä lähde kertoo.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, loukkaantuivatko rajavartijat. Myöskään loikkareiden olinpaikasta ei ole tietoa.

– Loikkauksen jälkeen turvallisuuspalvelut ja Musanin alueen rajavartiosto kielsivät asukkaiden liikkumisen ja ilmoittivat Kiinalle tapahtuneesta. Rajan yli Kiinaan lähetettiin myös tutkintaryhmä, jonka tarkoituksena on pidättää loikkarit.

Viranomaiset ovat alkaneet valvoa tiukemmin rajavartijoita, jotka aikaisemmin ottivat vastaan lahjuksia ja katsoivat loikkauksia sormiensa läpi. Nykyään rajavartijoita rangaistaan ankarasti lahjusten vastaanottamisesta.

– Monet asukkaat ovat päättäneet loikata ilman rajavartijoiden apua tiukempien turvatoimien ja ydinsotaan liittyvien huhujen vuoksi. Monet kokevat, että he saattavat muussa tapauksessa kuolla avuttomina. Tällainen ajattelu johti vartijoiden ja seitsemänhenkisen ryhmän välikohtaukseen rajalla, toinen lähde kertoo.

Tilanne Korean niemimaalla on kiristynyt. USA:n ja Pohjois-Korean välit ovat olleet poikkeuksellisen jännittyneet viime viikkoina.

Pohjois-Korea on viime aikoina uhkaillut sotilaallisesti Yhdysvaltoja. Yhdysvaltain ydinsukellusvene USS Michigan saapui tiistaina Etelä-Koreaan. Alus on aseistettu muun muassa Tomahawk-risteilyohjuksilla.

Sukellusveneen on tarkoitus liittyä lentotukialus USS Carl Vinsonin johtamaan laivasto-osastoon, jonka odotetaan saapuvan alueelle tällä viikolla. Näin Yhdysvallat näyttää voimaansa.

Kyseessä on Yhdysvaltain vastatoimet Pohjois-Korean ydinaseohjelmalle. YK on määrännyt Pohjois-Korealle uusia pakotteita, mikä on kasvattanut pelkoja maan uusista ydinase- ja ohjustesteistä.

Pohjois-Korea on ampunut tänä keväänä useita testiohjuksia mereen Japanin talousvyöhykkeelle.