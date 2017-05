Kim Jong-unia pakeneva joutuu maksamaan 15 000 euroa salaiselle poliisille

Loikkaaminen Pohjois-Koreasta Kiinaan on muuttunut äärimmäisen kalliiksi viime vuoden jälkeen. Rajavalvontaa on kiristetty ja turvallisuus- sekä sotilashenkilöstöä rangaistaan ankarammin, jos he jäävät kiinni loikkareiden auttamisesta lahjuksia vastaan.

Sulkeutuneen Pohjois-Korean talous laahaa paikallaan ja toisinajattelijoita suljetaan vanki- ja työleireille. Köyhyyttä ja ihmisoikeusrikkomuksia pakenevat loikkarit pyrkivät Kiinaan Tumen- ja Jalu-jokien yli, kertoo Radio Free Asia.

– Joen ylittämisen kustannukset ovat keskimäärin 13 000 dollaria (12 000 euroa) henkilöä kohden tänä vuonna. Korkeimmillaan kustannukset nousevat 16 000 dollariin (14 700 euroa). Viime vuonna normaali hinta oli 8 900 dollaria (8 200 euroa), Pohjois-Korean ihmisoikeuksia ajavat järjestöt kertovat.

Järjestöjen mukaan hinnat ovat nousseet, koska yhä harvempi rajavartija on valmis avustamaan loikkareita suurista rahasummista huolimatta.

Kim Jong-unin noustua valtaan vuonna 2012 rangaistukset loikkareiden avustamisesta ovat kiristyneet, eivätkä virkailijat tai sotilaat halua riskeerata uraansa tai pahimmassa tapauksessa henkeään.

Nykyään lahjusten tarjoaminen rajavartijoille ei enää riitä, jos haluaa paeta Kiinaan.

– Aikoinaan loikkareiden piti ainoastaan lahjoa rajavartijat, mutta nykyään pakeneminen Pohjois-Koreasta on vaikeaa lahjuksista huolimatta, sanoo loikkareiden pyörittämän No Chain -organisaation johtaja Kwang-il Jeong.

– Nykyään loikkareiden pitää myös luoda yhteys salaisen poliisin eli kansallisen turvallisuusviraston virkailijaan, jos tekee mieli paeta.

Ennen Kim Jong-unin valtakautta loikkausten hinnat pyörivät 1 780-3 500 dollarin välillä. Alimmillaan hinta oli 45 dollaria 2000-luvun alussa.