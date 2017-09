"Miljoonat ovat asettaneet toivonsa sinuun, ja kaikkien pitäisi toivoa kasvavaa hyvinvointia"

– Miljoonat ovat asettaneet toivonsa sinuun, ja meidän kaikkien, puolueesta riippumatta, pitäisi toivoa kasvavaa hyvinvointia ja turvallisuutta virkakaudellasi, kirje alkaa.

Käsin kirjoitettu perinteinen kirje oli jätetty USA:n presidentin työpöydälle odottamaan hänen ensimmäisenä työpäivänään.

CNN:n julkaiseman kirjeen alussa Barack Obama onnittelee Donald Trumpia merkittävästä vaalista. Kahdeksan vuotta toiminut presidentti halusi muistuttaa neljästä asiasta.

Ensin hän muistuttaa, että molemmat ovat saaneet osakseen hyvää onnea, kaikki eivät ole yhtä onnekkaita, ja on heidän harteillaan mahdollistaa menestys jokaiselle lapselle ja perheelle joka on valmis tekemään kovaa työtä.

Toiseksi Obama muistuttaa Yhdysvaltain johtavan roolin merkityksestä maailmalle.

– On meidän vastuullamme, toimintamme ja esimerkkimme kautta, säilyttää kansainvälinen järjestys, joka on levinnyt vakaasti kylmän sodan jälkeen ja josta vaurautemme ja turvallisuutemme on riippuvainen.

Kolmantena presidentti muistuttaa, että hänen seuraajansakin on joskus väistyttävä.

– Olemme vain väliaikaisesti tässä tehtävässä. Se tekee meistä demokraattisten perinteidemme ja instituutioidemme vartijoita – sellaisten kuin laillisuusperiaate, vallan kolmijako, yhdenvertaisuusperiaate ja kansalaisvapaudet – joiden puolesta esi-isämme taistelivat ja vuodattivat vertaan. Riippumatta päivänpoliittisista kiistoista on tehtävämme jättää nämä demokraattiset työkalut vähintään yhtä vahvoiksi kuin ne olivat saadessamme ne käyttöömme.

Neljänneksi Obama kehottaa Trumpia varaamaan aikaa perheelle ja ystävillekin.

– Michelle ja minä toivotamme sinulle ja Melanialle kaikkea parasta astuessanne tähän suureen seikkailuun, ja tietäkää, että olemme valmiit auttamaan kaikin tavoin joilla kykenemme, Barack Obama päättää kirjeensä Godspeed-tervehdykseen ja BO-allekirjoitukseen.

Kirje kokonaisuudessaan kuuluu näin:

Dear Mr. President -

Congratulations on a remarkable run. Millions have placed their hopes in you, and all of us, regardless of party, should hope for expanded prosperity and security during your tenure.

This is a unique office, without a clear blueprint for success, so I don't know that any advice from me will be particularly helpful. Still, let me offer a few reflections from the past 8 years.

First, we've both been blessed, in different ways, with great good fortune. Not everyone is so lucky. It's up to us to do everything we can (to) build more ladders of success for every child and family that's willing to work hard.

Second, American leadership in this world really is indispensable. It's up to us, through action and example, to sustain the international order that's expanded steadily since the end of the Cold War, and upon which our own wealth and safety depend.

Third, we are just temporary occupants of this office. That makes us guardians of those democratic institutions and traditions -- like rule of law, separation of powers, equal protection and civil liberties -- that our forebears fought and bled for. Regardless of the push and pull of daily politics, it's up to us to leave those instruments of our democracy at least as strong as we found them.

And finally, take time, in the rush of events and responsibilities, for friends and family. They'll get you through the inevitable rough patches.

Michelle and I wish you and Melania the very best as you embark on this great adventure, and know that we stand ready to help in any ways which we can.

Good luck and Godspeed,

BO