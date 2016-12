Trumpin New Yorkin kampanjapäällikkö toivoi Obaman kuolemaa - väittää vitsiksi

Donald Trumpin kampanjaa New Yorkissa johtanut Carl Paladino ilmoitti haluavansa presidentti Barack Obaman kuolevan hullun lehmän tautiin, kun mieheltä tiedusteltiin hänen suurimpia toiveitaan vuodelle 2017.

Vuonna 2010 New Yorkin kuvernööriksi ehdolla olleen Paladinon kommenteissa puhuttiin myös presidentin suhteesta lehmään, josta tämä "jäisi kiinni" ja Michelle Obaman tulevasta elämästä Zimbabwessa Maxie-nimisen gorillan kanssa.

Kommentit ovat herättäneet voimakasta kritiikkiä.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomon mukaan Paladinon puheet olivat rasistisia ja rumia. Kampanjapomon on myös vaadittu eroavan buffalolaisen koulun johtokunnasta, jossa hän on jäsenenä.