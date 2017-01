Väite: Donald Trump uhkaa vetää rahat Natosta, jos EU-armeija toteutuu

Pentagonin yhteydessä toimivien brittiupseerien mukaan heidän saamiensa tietojen mukaan Saksan ja Ranskan suunnitelmien tekeminen tyhjäksi tulee olemaan uuden hallinnon prioriteettilistan kärjessä.

– Meille on kerrottu varsin selkeästi, että tilanteessa, jossa poliittinen tilanne Itä-Euroopassa on kuuma ja rahoituspaine budjettien osalta kasvaa, voi olla ainoastaan yksi yhteinen voima ja se on Nato, lehti siteeraa lähdettään.

Artikkelin mukaan puheita EU-armeijasta, joka voisi viedä resursseja Natolta, ei ole kuunneltu hyvällä.

– Hän on sitoutunut Natoon - mutta on olemassa suuri huoli Euroopan unionin kehityksestä EU-armeijan suuntaan, presidentti Donald Trumpin tuore EU-lähettiläs Ted Malloch on sanonut.