IL: Naisten marssi valtasi Washingtonin kadut - ”Hävettää että Trump edustaa meitä kaikkia”

Vain päivää presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisten jälkeen Washingtonin kadut täyttyivät naisten marssista. Marssille osallistui pelkästään Washingtonissa puoli miljoonaa ihmistä. Yhdysvalloissa osallistujia oli yhteensä yli kaksi miljoonaa. Marssilla kaikille yhteinen nimittäjä oli Donald Trumpin vastustaminen.

– We want a leader, not a creepy tweeter, lauloi hypähtelevä väkimassa Iltalehden mukaan.

Marssi kokoontui Washingtonissa samalle keskusaukolle, jossa Donald Trumpin virkaanastujaiset järjestettiin edellisenä päivänä. Moni osallistujista esitti Iltalehdelle huolensa uuden presidentin edesottamuksista.

– No pelkään terveydenhuollon, koulutuksen ja lasteni tulevaisuuden puolesta. Kenties syttyy kolmas maailmansota, mistäs sen tietää, sanoo Chicagosta paikalle tullut Amy Iltalehdelle.

Marssilla nähtiin runsaasti Trumpin omaa retoriikkaa mukailevia kylttejä ja huudahduksia. Marssilla haluttiin muistuttaa, että presidentilläkin on rajoja, joita ei tule ylittää. Moni arvosteli myös tuoreen presidentin provokatiivista käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä.

Trumpia äänesti Yhdysvaltain kansasta arviolta noin 25%. Amerikkaa on luonnehdittu tänä päivänä voimakkaan kahtiajakautuneeksi. Naisten marssilla haluttiin aktivoida ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin.

Naisten marssilta Washingtonista uutisoi Iltalehti.