Pelastakaa Lapset huolissaan taisteluiden keskelle joutuneista Mosulin lapsista

Kansainvälinen Pelastakaa lapset -järjestö on huolissaan Mosulin lasten kohtalosta. Irakin armeija on aloittanut hyökkäyksen Isisin hallitsemiin kaupungin länsiosiin.

– Noin 350 000 lasta Länsi-Mosulissa on loukussa.. Kapeilla ja tiheään asutuilla kaduilla tykistötulen ja räjähteiden vaikutus voi olla tappavampi ja syrjimättömämpi kuin olemme aiemmin nähneet, järjestön Irakin maajohtaja Maurizio Crivallero sanoo tiedotteessa.

– Armoton valinta, jonka eteen Länsi-Mosulin lapset joutuvat, on pommien, ristitulen ja nälän välillä jos he jäävät paikoilleen – tai tarkka-ampujien ja teloitusten välillä, jos he yrittävät paeta.