Ihmisoikeusvalvojilla erikoinen ihmettely Mosulissa: Siviilejähän kohdellaan hyvin

Humanitaariset järjestöt ja ihmisoikeustarkkailijat kertovat olevansa myönteisesti järkyttyneitä Yhdysvaltain tukemien irakilaisjoukkojen käytöksestä Mosulissa, jota vallataan takaisin Isisiltä.

Operaatio Mosulin takaisinvaltaamiseksi Isisiltä aloitettiin 17. lokakuuta.

Irakin erikoisjoukot etenevät katu kadulta tiiviisti asutuilla alueilla. Mosulissa asuu yli miljoona ihmistä, joista vain noin 100 000 asukkaan kerrotaan paenneen kaupungin ulkopuolella oleviin leireihin, kertoo The Washington Post.

Jihadistien itsemurhapommittajat, raketit ja tarkka-ampujat ovat aiheuttaneet irakilaisille eliittisotilaille kovia tappioita. YK:n mukaan lähes 2 000 turvallisuusjoukkojen jäsentä kuoli pelkästään marraskuussa.

Irakilaisjoukot pyrkivät suojelemaan siviilejä edetessään kohti Mosulin keskustaa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Asuintaloja ei pommiteta umpimähkäisesti, naisia ja lapsia ei teloiteta eikä miehiä katoa joukoittain asuinalueilta. Valtaosa leireillä olevista pakolaisista kertoo, että heidän tarpeena täyttyvät pääosin ja että heidän olonsa ovat paremmat kuin Isisin vallan alla, selviää Norjan pakolaisneuvoston mielipidekyselystä.

– On merkittävää, miten hyvin siviilejä on kohdeltu. Irakin turvallisuusjoukot käyttäytyvät hyvin, sanoo Human Rights Watchin tutkija Belkis Wille.

Siviilejä on kuitenkin myös kuollut Mosulissa. YK:n tietojen mukaan lähes 900 ihmistä kuoli Mosulissa ja sen ympäristössä loka-marraskuussa. Isis on surmannut suurimman osan siviileistä.

Siviileillä on huomattavasti pahemmat oltavat Syyrian Aleppossa. Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan Aleppossa on kuollut ja haavoittunut 19 000 siviiliä huhtikuun jälkeen. Luku pitää sisällään Venäjän ja Syyrian ilmavoimien tekemät ilmaiskut, joissa on kuollut 1 600 siviiliä.