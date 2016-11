ISIS:stä päässeessä Mosulissa jonotetaan sähköä partojen ajamista varten

Mosulilaisten miesten kerrotaan odottavan sähkön palauttamista kaupunkiin, jotta he voisivat ajaa partansa Isisiltä takaisin vallatuissa kaupungin itäosissa.

Irakin asevoimien erikoisjoukot tunkeutuivat Mosulin kaupunkiin ISIS-jihadistijärjestön puolustuksen läpi tiistaina.

Itä-Mosulin asukkaat ovat voineet nauttia ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen asioista, jotka Isis kielsi. Varsinkin miehet ovat odottaneet päivää, jolloin he voivat ajaa partansa. Lisäksi moni asukas on alkanut polttaa julkisesti tupakkaa ja käyttää matkapuhelinta.

The New York Timesin haastattelema nimettömänä pysyttelevä parrakas mies kertoo, että hänellä on sähkökäyttöinen parranajokone. Siksi mies joutuu odottamaan sähkön palauttamista ajaakseen partansa.

Juuri partansa ajanut Saad Qhais asettaa kätensä noin seitsemän ja puoli senttimetriä leukansa alapuolelle.

– Partani ulottui tähän asti. Olin erittäin likainen, Qhais sanoo.

Farras Sharif iloitsee puolestaan kännykästään.

– He olisivat tappaneet minut, jos olisivat nähneet tämän, Sharif toteaa kännykkä kädessään.

– Vain yhdellä luodilla.

ISIS-jihadistit ovat miinoittaneet Mosulin katuja ja rakentaneet keskeisien paikkojen ympärille betoniesteitä. Jihadistit liikkuvat myös kaivamissaan tunneleissa.

Irakin armeija, shiiajoukot ja kurdit iskevät Mosuliin samanaikaisesti Yhdysvaltojen johtaman kansainvälisen koalition tuella. Irakin eliittijoukkojen kerrotaan odottavan täydennysjoukkoja ennen asutusalueille suuntautuvan hyökkäyksen alkamista.

Taisteluista odotetaan vaikeita ja pitkiä. Kaupunkia pyritään saartamaan kaikista suunnista, mutta jihadistit pääsevät edelleen liikkumaan Syyriaan Mosulin länsipuolella olevasta aukosta.

Mosul on ISIS:n tärkein kaupunki Irakissa. Sen menettäminen olisi valtava isku järjestölle, joka on pyrkinyt luomaan itsestään kuvaa todellisena ”Islamilaisena valtiona”.