Mielenosoittajat vaativat USA:ssa totuutta Donald Trumpin kampanjan Venäjä-kytköksistä

Tuhannet mielenosoittajat ovat vaatineet riippumatonta tutkintaa Venäjän väitetystä puuttumisesta vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja mahdollisista yhteyksistä presidentti Donald Trumpin kampanjahenkilökuntaan. Mielenosoituksia järjestettiin useassa kaupungissa.

Yhdysvalloissa on presidentti Donald Trumpin virkaanastujaisista asti nähty useita mielenosoituksia. Aiemmissa mielenilmauksissa on puolustettu muun muassa naisten oikeuksia ja vastustettu uutta tiukentunutta maahanmuuttopolitiikkaa. Tämänkertainen mielenilmaus kulkee nimellä March for Truth - Marssi totuudelle.

Presidentti Donald Trumpin kannattajat olivat pystyttäneet Washingtoniin Lafayette-aukiolle vastamielenosoituksen: “Pittsburgh Not Paris”. Mielenilmauksella viitataan CNN:n mukaan Trumpin lausuntoon, jossa kerrottiin Yhdysvaltojen vetäytyvän Pariisin ilmastosopimuksesta.