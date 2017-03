Theresa May: En kommentoi tarkemmin, mutta Donald Trump oli herrasmies

Theresa May.

– Hän voi johtaa protestia. Minä johdan maata, Theresa May sanoi oppositiojohtaja Jeremy Corbynin vastustettua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kutsumista maahan.

Muutamaa tuntia lausuntonsa antamisen jälkeen muotilehti Voguelle antamassaan haastattelussa May valotti ajatuksiaan Yhdysvaltain presidentin kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ajatuksista ja toiminnasta.

May korostaa, ettei pelkää nostaa asioita esiin.

– Ja suhteemme luonne on sellainen, että meidän tulisi kyetä olla vilpittömiä ja avoimia toisillemme.

Aiemmin antamassaan lausunnossa pääministeri korosti ensitapaamisensa saavuttamia tuloksia niitä jopa yksilöiden.

May on aiemmin muun muassa kertonut pitäneensä Trumpin kommentteja naisista sopimattomina. Haastattelussa May ei tahdo kertoa tarkemmin, keskusteliko aiheesta presidentin kanssa hänet tavatessaan, mutta kommentoi osaksi saamaansa kohtelua lyhyesti.

– Pidin häntä oikeastaan herrasmiehenä.

Melko mutkattomaksi kuvaamistaan väleistä huolimatta pääministeri tyrmää vertailut hänen ja Margaret Thatcherin välillä, myös koskien erityissuhdetta Yhdysvaltain värikkääseen päämieheen.

– Olen Theresa May. Teen asiat omalla tavallani.