Britannian entinen valtiovarainministeri ennustaa pääministerin eroavan: Theresa May on jo yliajalla

Britannian entinen valtiovarainministeri George Osborne pitää pääministeri Theresa Mayn eroa välttämättömänä. Osbornen mielestä May on jo nyt yliajalla, kertoo brittilehti The Guardian.

Osborne on monien muiden konservatiivien tavoin pettynyt vaalitulokseen ja kampanjaan sitä ennen. Konservatiivit menettivät monia liberaaleiksi miellettyjä, Osbornen ja entisen pääministeri David Cameronin voittamia vaalipiirejä Labourille ja liberaalidemokraateille.

– Hän on jo nyt yliajalla. On vain ajan kysymys miten kauan hän kestää.

Osbornelta kysyttiin myös, olisiko ulkoministeri Boris Johnsonilla edellytyksiä astua Theresa Mayn jälkeen johtoon. Osbornelta ei heru kehuja liioin tällekään. Hänen mukaansa Johnson tekee kampanjaa itselleen jatkuvasti.

Osbornen mielestä konservatiivien kampanja epäonnistui strategisesti. Robottimaiset kannanotot ja kampanjointi epäonnistuivat myös pääministeri Mayn omien vikojen vuoksi.