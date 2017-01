Huipputason loikkari paljastaa: Näin Kim Jong-un kaadetaan

Pohjois-Koreasta loikannut diplomaatti Thae Yong-ho katsoo, että Kim Jong-unin hallinto voidaan kaataa levittämällä eristettyyn maahan enemmän tietoa ulkopuolelta, kertoo npr-uutissivusto.

Thae toimi Lontoon-apulaissuurlähettiläänä ennen loikkaustaan Etelä-Koreaan viime vuoden elokuussa.

Hän korostaa, että alle prosentilla pohjoiskorealaisista on käytössään Internet-yhteys ja tiedon hankkiminen ulkomailta on kiellettyä. Siten ulkomaalaiset kirjat sekä elokuvat ovat kiellettyjä. Televisio lähettää ainoastaan propagandaa.

Thaen mukaan valtion harjoittama sensuuri ja valvonta on hajotettava sisältä käsin. Hänen mielestään se on ainoa tapa kaataa Kim Jong-un.

Thae sanoo tiedon saamisen johtavan kouluttautumiseen, mikä voi puolestaan johtaa kansannousuun.

– Kun ihmiset ovat tarpeeksi kouluttautuneita, olen varma, että he nousevat hallintoa vastaan, Thae sanoi ensimmäisessä ulkomaalaisille medioille suunnatussa tiedotustilaisuudessa.

Thaen mukaan pohjoiskorealaisille voidaan tarjota tietoa muun muassa levittämällä lentolehtisiä ja USB-muistitikuille tallennettuja elokuvia.

Thae on korkea-arvoisin pohjoiskorealaisdiplomaatti, joka on koskaan loikannut toiseen maahan. Hän on kertonut julkisuudessa, että nimenomaan tyytymättömyys Kim Jong-unia kohtaan sai hänet loikkaamaan maasta.