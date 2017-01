Kim Jong-unin terveyden sanotaan romahtaneen salaisten juhlien ja ranskalaisherkkujen vuoksi

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin terveys näyttää olevan heikolla tolalla, kertoo The Washington Times viitaten International Business Timesiin.

Kim on lihonut 40 kiloa sen jälkeen, kun hän nousi valtaan vuonna 2011. Kimin tiedetään kuluttavan ylenpalttisesti ranskalaisia viinejä ja sveitsiläisiä juustoja ja nauttivan omien viihdytysjoukkojensa järjestämistä salaisista seksijuhlista. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä, tässä ja tässä.

Kimin nähtiin ontuvan valtion median julkaisemalla videolla joulukuussa, kun hän vieraili kenkätehtaalla. Kimillä kerrotaan olleen ongelmia vasemman jalkansa kanssa aiemmin.

– Kimin jalkavammat on yhdistetty ylipainoon aiemmin, ja viimeaikaiset kuvat maan johtajasta osoittavat, että hän on lihonut. Hänen vyötärölinjansa on kasvanut valtakauden aikana ilmeisesti sen vuoksi, että hän rakastaa juustoja. Hänen kerrotaan polttavan myös paljon tupakkaa, mikä ei edistä hänen terveyttään.

Etelä-Korean yhdistymisministeriön tiedottaja kuitenkin toteaa, että tässä vaiheessa on ennenaikaista puhua Kimin terveydentilasta.