Kiinan ulkoministeri: Pohjois-Korean pakotteet eivät saa olla lopullinen tavoite

Kiinan ulkoministeri Wang Yi kommentoi YK:n Pohjois-Korealle asettamia pakotteita Kiinan valtion ylläpitämälle CGTN:lle. Wangin mukaan pakotteiden asettaminen ei saa olla lopullinen tavoite nykyisessä tilanteessa.

– Sanktioita tarvitaan, mutta ne eivät saa olla lopullinen tavoite. Tavoitteena on saada ydinasetilanne takaisin neuvottelupöytään ja löytää yhteinen tie keskustelun kautta, kunnes Korean niemimaa on riisuttu ydinaseista ja rauha on palautettu, Wang lausui.

YK:n turvallisuusneuvoston uudet pakotteet ovat aiempaa tiukempia. Ne sulkevat Pohjois-Korean viennin hiilen, raudan ja rautamalmin osalta. Nuo vientituotteet muodostavat noin kolmen miljardin dollarin suuruudellaan jopa kolmanneksen kaikesta Pohjois-Korean viennistä.

Wangin mukaan pakotteet ovat tarpeellinen vastaus Pohjois-Korean toistuviin ohjuskokeisiin. Tarkoituksena on myös aiempaa tehokkaammin pysäyttää maan ydin- ja ohjuskehitysohjelmat tulevaisuudessa.