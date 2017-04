Kiinassa hätäapuvalmistelut käyntiin – Yle: rajalla varaudutaan pohjoiskorealaisten pakolaisvyöryyn

Kiinan Dandongin rajakaupunki varautuu kriisiin Pohjois-Koreassa, vaikka sitä ei suoraan sanota, kertoo Yle.

Kaupungin sanotaan varautuvan tilanteeseen, jossa pohjoiskorealaisia pakolaisia pyrkisi joukoittain rajan yli Kiinaan.

Dandong varautuu kriisiin keräämällä koreantaitoista henkilökuntaa ”hätäapuryhmään”. Nimettömänä esiintyvä kaupungin viranomainen vahvistaa Ylelle, että koreantaitoista henkilökuntaa kerätään viranomaisille osoitetulla sisäisellä kirjeellä.

Ryhmän tarkoituksena on kirjeen mukaan ”taata nopea reagointi ulkomaanasioihin liittyviin hätätilanteisiin”.

Tilanne Korean niemimaalla on kiristynyt. USA:n ja Pohjois-Korean välit ovat olleet poikkeuksellisen jännittyneet viime viikkoina.

Ylen tavoittaman virkamiehen mukaan kirjeessä ei ole mitään poikkeuksellista ja kyse on viranomaisten rutiinityöstä.

Kiinassa on epävirallisesti kaavailtu, että kriisitilanteessa mahdollisten pakolaisleirien pitäisi sijaita Pohjois-Korean puolella rajaa, jotta vakaus Kiinan puolella säilyisi.

Dandongin ulkoasianviraston kirjeestä ilmenee, että eri virastojen piti ilmoittaa koreantaitoisista työntekijöistään ulkoasiainvirastolle, joka puolestaan kokoaisi ja toimittaisi tiedot Dandongin kaupungin kommunistisen puolueen johdolle sekä kaupungin keskushallinnolle.

Kirje oli päivätty maanantaina 24. huhtikuuta. Eri virastojen piti vastata kirjeeseen viimeistään tiistaina aamukymmeneltä paikallista aikaa.

Pohjois-Korea on viime aikoina uhkaillut sotilaallisesti Yhdysvaltoja. Yhdysvaltain ydinsukellusvene USS Michigan saapui tiistaina Etelä-Koreaan. Alus on aseistettu muun muassa Tomahawk-risteilyohjuksilla.

Sukellusveneen on tarkoitus liittyä lentotukialus USS Carl Vinsonin johtamaan laivasto-osastoon, jonka odotetaan saapuvan alueelle tällä viikolla. Näin Yhdysvallat näyttää voimaansa.

Kyseessä on Yhdysvaltain vastatoimet Pohjois-Korean ydinaseohjelmalle. YK on määrännyt Pohjois-Korealle uusia pakotteita, mikä on kasvattanut pelkoja maan uusista ydinase- ja ohjustesteistä.

Pohjois-Korea on ampunut tänä keväänä useita testiohjuksia mereen Japanin talousvyöhykkeelle.