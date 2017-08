Kiina ei tiedä, tukisiko se sodassa USA:ta vai Pohjois-Koreaa

Tutkijan mukaan Kiina on epävarma siitä, kumpaa osapuolta maa tukisi, jos Korean niemimaalla syttyisi Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välinen aseellinen konflikti.

– On liian monia, epävarmoja muuttujia. Kuka aloittaa sen? Kenelle lankeaa suurempi vastuu? Miten sota vaikuttaa talouteen? On liikaa epävarmuutta enkä usko, että Kiina voi antaa yksinkertaisen vastauksen siihen, miten maa reagoisi, sanoo Carnegie Tsinghua Center for Global Policy -tutkimuslaitoksen tutkija Tong Zhao CNN:lle.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastasi tiistaina Pohjois-Korean kovaan retoriikkaan samalla mitalla. Trump käski Pohjois-Koreaa lopettamaan Yhdysvaltain uhkailun – muuten Pohjois-Korea saisi vastaansa "tulta ja raivoa voimalla, jota maailma ei ole ennen nähnyt".

Zhaon mukaan toistaiseksi ei tiedetä, miten Kiinan presidentti Xi Jinping reagoisi väkivaltaisuuksiin.

CNN:n mukaan viime kuukausien aikana on ollut nähtävissä viitteitä Kiinan valmistautumisesta pahimpaan mahdolliseen eli sodan puhkeamiseen Pohjois-Koreassa. Kiina lähetti heinäkuussa lisäjoukkoja muun muassa Pohjois-Korean rajalleen.

Kiinan hallitus on pitänyt median ja tutkijat pimennossa Pohjois-Koreaan liittyvistä keskusteluistaan. Siksi tilanteen analysoiminen on vaikeaa.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean aseellinen konflikti olisi Zhaon mielestä ”pahin mahdollinen skenaario” Kiinalle.

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välit ovat kiristyneet Pohjois-Korean ohjuskokeiden vuoksi. Kiina haluaa välttää konfliktin ja on pyrkinyt toimimaan välittäjänä kehottaen osapuolia pidättäytymään jännitteitä lisäävistä kommenteista.

Kiina toivoo tilanteen Korean niemimaalla säilyvän tasapainoisena ennen vuoden lopulla järjestettävää Kiinan kommunistisen puolueen 19. puoluekokousta.

– Kiinalla on myös muita alueellisia kriisejä, kuten rajakiista Intian kanssa ja Etelä-Kiinan meren aluekiista. Ajankohta uuden kriisin puhkeamiselle Pohjois-Koreassa on erittäin huono, Zhao kertoo.