Yhtiölle sattui nolo moka – markkinoille lipsahti tuplasti vahvempaa vodkaa

Viranomaiset vetävät Kanadan Ontariossa vodkapulloja markkinoilta liian suuren alkoholipitoisuuden vuoksi, kertoo uutissivusto globalnews.

Ontarion alkoholivalvonnasta vastaavan LCBO-viraston (Liquor Control Board of Ontario) mukaan Georgian Bay -yhtiön vodkapullojen etiketissä alkoholipitoisuudeksi on ilmoitettu 40 prosenttia, vaikka pitoisuus on oikeasti 81 prosenttia.

Viraston mukaan kyseinen erä pullotettiin ennen asianmukaista laimennusta. Virasto korostaa, että 81 prosenttinen vodka ei ole turvallinen tuote kuluttajille.

LCBO pyytää pulloja omaavia anniskeluoikeuksien haltijoita ja asiakkaita palauttamaan pullot täyttä takaisinmaksua vastaan.