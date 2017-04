Kuningas: Ruotsi on jatkossakin turvallinen maa

Kaarle XVI Kustaa esitti surunvalittelunsa Tukholman terrori-iskun johdosta, kertoo SVT.

Samalla hän totesi ihmisten toiminnan toisiaan kohtaan olevan toivoa herättävää.

Kuninkaan mukaan Ruotsi tulee iskusta huolimatta aina olemaan turvallinen maa.

– Olemme valitettavasti aiemminkin kokeneet väkivallantekoja ja selvinneet niistä, ja selviämme nytkin. Ruotsi on, on pitkään ollut ja on jatkossakin turvallinen ja rauhallinen maa.