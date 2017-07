KL: Nuorilla ja maahanmuuttajilla on vaikeuksia löytää Tukholmasta asuntoja

Swedbankin pääekonomisti Anna Breman sanoo Kauppalehdelle, että Ruotsin asuntopolitiikkaa on muutettava tai edessä on asuntomarkkinoiden suurempi kahtiajako. Jo nyt monille tavallisilla ruotsalaisilla, erityisesti nuorilla ja maahanmuuttajilla, on vaikeuksia löytää asuntoja.

KL:n mukaan Ruotsin vuokra-asuntomarkkinat ovat erittäin säännellyt ja jono vuokra-asuntoon saattaa kestää jopa 20 vuotta. Vaikein tilanne on Tukholmassa, jolle uhkaa käydä kuin Hongkongille, jos suuntaa ei muuteta.

– Hongkongissa asunnon keskihinta on 19 kertaa asukkaiden mediaanitulot vuodessa. Reilusta seitsemästä miljoonasta asukkaasta kaksi miljoonaa asuu sosiaalisen asumisen piirissä, Breman sanoo Kauppalehdelle.