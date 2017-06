Kaikkien aikojen suurin jäävuori irtoaa näillä hetkillä Antarktikselta

Irtoava jäävuori on kaikkien aikojen suurin.

Antarktiksen jääpeitteessä on havaittu massiivinen halkeama. Larsen C -jäätiköllä havaittu halkeama on kasvanut melkein 18 kilometriä viimeisen kuuden päivän aikana. Irrotessaan se olisi maailman suurin koskaan irronnut jäävuori.

Irtoamassa on yli 300 metriä paksu ja pinta-alaltaan noin 6 500 neliökilometrin kokoinen jäälautta. Suomessa Saimaan pinta-ala on noin 4 400 neliökilometriä. Jääkielekettä pitää jäätikössä kiinni enää noin 12 kilometrin mittainen osuus jäätä.

Adrian Luckman MIDAS-tutkimushankkeesta kertoo, että halkeama jäässä on edennyt nyt nopeimmin sitten tammikuun. Luckmanin mukaan jäävuoren lopullinen irtoaminen on hyvin lähellä. Hän toteaa, että kun massiivinen lautta irtoaa, se muuttaa Antarktiksen niemimaan maisemaa perustavanlaatuisesti.

Jääkielekkeet ovat pysyviä kelluvia jäätiköitä, jotka ovat kiinnittyneitä mantereeseen. Koska jää kelluu jo valmiiksi, ei irtoava jäävuori täten aiheuta meren pinnan nousua. Kielekkeet kuitenkin estävät jäätiköillä virtaavaa vettä ja jäätä valumasta mereen. Kun jäävuori irtoaa, valuu jäätiköltä enemmän jäätä ja vettä mereen, joka puolestaan voi nostaa meren pintaa.

Vastaavanlainen jäävuoren irtoaminen tapahtui USA Todayn mukaan 15 vuotta sitten viereisestä Larsen B -jääkielekkeestä. Sen jälkeen viereisten jäätiköiden valumat kiihtyivät ja ollen edelleen entistä voimakkaampia.