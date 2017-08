He saattavat iskeä Euroopassa: ISIS:n salaisella listalla on myös 20 lasta

Terroristijärjestö Isisin jäsenistä on tullut julki 173 nimen lista henkilöistä, jotka voisivat kohdistaa iskuja Eurooppaan. Listan takana on ryhmä, jonka tavoitteena on tunnistaa Isisin jäseniä ja potentiaalisia taistelijoita.

Listalta löytyi Newsweekin mukaan myös 20 irakilaista alaikäistä. Yhdysvallat sai listan haltuunsa ja toimitti sen Interpolille. Listaan liittyvät yksityiskohdat alkavat selvitä.

Isis on säännöllisin väliajoin käyttänyt toiminnassaan hyväksi lapsia. Alaikäisiä käytetään hyväksi propagandaviestinnässä ja heitä kutsutaan järjestön viestinnässä “kalifaatin pennuiksi”. Listalta on toistaiseksi löytynyt vain vähän tietoa alaikäisten ikäjakaumasta.

Listan löytyminen voi aiheuttaa epävarmuutta Euroopassa. Samalla se antaa kuitenkin turvallisuusviranomaisille tärkeää tietoa taistelijoista, jotka voivat olla palaamassa kotiin.

Verkkouutiset kertoi Irakin Mosulista löytyneestä listasta aiemmin tässä.