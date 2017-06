60 ryhmää vannonut uskollisuutta Isis:lle uusissa maissa

Filippiineistä on tulossa Isisin laajenemisen keskus Kaakkois-Aasiassa. Singaporelaisen poliittisen väkivallan ja terrorismin tutkimuskeskuksen mukaan jo 60 ryhmän arvioidaan vannoneen uskollisuutta ääriryhmälle.

Samalla kun Isis on menettänyt jalansijaa Syyriassa ja Irakissa, on se ollut laajentumistavoitteissaan selkeä. Kaakkois-Aasia on muodostumassa yhdeksi Isisin pääasiallisista toiminta-alueista.

USA Todayn mukaan toimintaa on havaittu erityisesti Filippiineillä sekä muslimienemmistöisissä maissa kuten Indonesiassa ja Malesiassa.

Al Qaeda -terroristijärjestöllä on ollut yhteyksiä Kaakkois-Aasiaan aiemminkin. Isis on kuitenkin linkittynyt selvästi useampiin iskuihin laajemmassa mittakaavassa.

Yhdysvaltain Filippiinien suurlähetystö Manilassa ilmoitti, että Yhdysvaltain erikoisjoukot avustavat Filippiinien armeijaa Marawin valloittamiseksi takaisin. Filippiinien sotilastiedotuksen mukaan avunanto rajoittui valvontaan ja tekniseen tukeen.