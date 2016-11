Varoitus ISIS-operaatiosta: 400 000 lasta aivopestiin terroristeiksi

Isis on ylläpitänyt jihadistileirejä lapsille.

Isis on aivopessyt lähes 400 000 lasta Mosulissa, selviää irakilaisen ihmisoikeuselimen (Iraqi High Commission for Human Rights) tiedotteesta.

Tiedotteen mukaan Isis alkoi muokata kaksi vuotta sitten koulujen opintosuunnitelmia voidakseen aivopestä oppilaita, kylvääkseen lapsiin vihaa ja velvoittaakseen heidät liittymään terroristiryhmään.

Lähes 400 000 tuhannen lapsen sanotaan tulleen aivopestyksi tällä tavalla, kertoo Iraqi News.

Tiedotteen mukaan lapsia opetettiin kouluissa tekemään räjähdevöitä, ottamaan naispuolisia panttivankeja ja valmistamaan räjähdeansoja.

– Tällaiset käytännöt saattavat juurtua lasten mieliin, jos niihin ei puututa välittömästi, tiedotteessa todetaan.

YK:ta on kehotettu etsimään tehokkaita ratkaisuja lasten kuntouttamiseksi.

Isisillä on ollut alaikäisille jihadisteille tarkoitettuja leirejä siitä lähtien, kun jihadistit valtasivat suuria alueita Irakissa vuonna 2014. Lapsilla on myös ollut jo pitkään suuri rooli järjestön propagandassa. Mediassa on kiertänyt runsaasti videoita, joilla "Kalifaatin pentuina" tunnetut lapset osallistuvat terroristikoulutukseen ja jopa suorittavat hirmutekoja kuten vankien teloituksia.

Irakin hallituksen joukot johtavat Mosulin takaisinvaltausoperaatiota, johon osallistuu myös hallituksen eliittisotilaita, kurdien Peshmerga-joukkoja ja shiiataistelijoita. Yhdysvaltain johtama kansainvälinen koalitio tukee hyökkäysjoukkoa ilmaiskuin.

Mosulin operaatio alkoi kuukausi sitten. Taisteluiden uskotaan kestävän vielä kauan.