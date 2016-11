"He teloittivat kenet tahansa": silmitöntä murhaa ISIS:n kaupungin luhistuessa

Isisin kynsistä pelastuneet mosulilaiset kertovat, kuinka jihadistit aloittivat silmittömän murhaamisen ja menettivät hallinnan vain hetkeä ennen Mosulin takaisinvaltausoperaation alkamista.

– He vain alkoivat tehdä teloituksia. He teloittivat kenet tahansa. He pelkäsivät kansaa. Siksi he käyttäytyivät niin, kertoo NBC Newsin haastattelema 47-vuotias tehdastyöläinen Ali Mohammed.

Irakin hallituksen joukot johtavat Mosulin operaatiota, johon osallistuu myös hallituksen eliittisotilaita, kurdien Peshmerga-joukkoja ja shiiataistelijoita. Yhdysvaltain johtama kansainvälinen koalitio tukee hyökkäysjoukkoa ilmaiskuin.

Ali asuu nyt perheineen pakolaisleirissä Khazerissa. Ali ja muut Mosulista paenneet ihmiset kuvailevat, kuinka Isis muuttui nopeasti huomattavasta sotajoukosta joukoksi murhanhimoisia roistoja.

Itä-Mosulista kotoisin oleva Khalid Ibrahim, 37, kertoo, kuinka Isis-jihadistit ruoskivat hänet ja heittivät vankilaan kahdeksitoista päiväksi irstaaksi katsotun tatuoinnin vuoksi.

Isisin valtakauden alussa kesäkuussa 2014 jihadistit osoittivat mosulilaisille myös armoa. Isis rekrytoi riveihinsä turvallisuusjoukoissa tai poliisissa työskennelleitä kansalaisia, jotka katuivat ja vannoivat uskollisuutta terroristiryhmälle.

Kaksi vuotta myöhemmin jihadistit muuttivat mielensä ja teloittivat sadoittain entisiä upseereita ja sotilaita, joiden ruumiit löydettiin joukkohaudoista.

Qusay Mohammedin mukaan Isis epäili sotilaiden ja poliisien liittyvän kaupunkia lähestyviin irakilaisjoukkoihin. Isisin kerrotaan kohdistaneen epäilynsä myös siviileihin.

– He pelkäsivät eivätkä halunneet päästää ihmisiä lähelleen. He pitivät ihmiset kaukana itsestään, koska pelkäsivät siviilien tappavan heidät.

Mosulilaiset kertovat, että samalla Isisin korkea-arvoiset jäsenet, joista monet olivat ulkomaalaisia, pakenivat kaupungista perheineen.

Isis jätti jälkeensä Mosulista rekrytoituja teini-ikäisisä jihadisteja, jotka ajelivat ympäriinsä moottoripyörillä uhkaillen ja terrorisoiden paikallisia.

Mosulin taistelut ovat käynnissä ja niiden uskotaan kestävän vielä kauan.