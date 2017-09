Irma-hurrikaani iskee täysillä Floridaan - mutta he ovat päättäneet jäädä

54-vuotias Lisa Hinkley asuu Key Westissä. Hän oli ulkona haukkaamassa raitista ilmaa, ennen Irman saapumista. Hän kertoo, että osti lentoliput San Diegoon, mutta sitten lentokenttä suljettiin. Nyt Irma on odotellut hurrikaania betonirakenteisessa talossaan yhdessä miehensä ja lemmikkiensä kanssa.

Key Westin historiallisen Southernmost House Hotellin omistaja kertoo kamppailleensa lähtemisen ja jäämisen välillä, mutta ei voinut kuitenkaan jättää hotellia.

– Olen hyvin sitoutunut tähän vanhaan rouvaan (hotelliin), jolla on ollut tärkeä rooli Key Westin ja koko kansakunnan historiassa, hän kertoo.

Moni on joutunut jäämään sen takia, että huoltoasemilla ei ole enää polttoainetta myytävänä. Lisäksi ulosmenotiet Floridasta ovat pahasti ruuhkautuneet, ja niitä on jopa jouduttu väliaikaisesti sulkemaan käytöstä. Siksi moni on päättänyt jäädä kotiinsa odottelemaan myrskyn saapumista.

Ihmisten turvaksi on avattu useita suojia myrskyä pakeneville ihmisille kouluihin ja urheiluhalleihin.

Ricardo Arlain kertoi Miami Heraldille, että oli joutunut etsimään pitkään väestösuojaa, jossa olisi tilaa. Lisäksi hän oli saanut lauantaina virheellistä tietoa, mikä oli vienyt hänet tulvavyöhykkeelle, ennen kuin hän löysi tiensä Killian High Schooliin avattuun suojaan.

Miamin poliisin mukaan kaupungissa on noin tuhat asunnotonta, jotka kieltäytyvät lähtemästä suojiin. Lauantaina kaupungin kaduilla harhaili vielä useita asunnottomia.