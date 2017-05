Uudistusmielinen Hassan Ruhani jatkaa Iranin presidenttinä

Iranin istuva presidentti Hassan Ruhani on voittanut maan presidentinvaalit. Asiasta kertoo The New York Times.

Maan sisäministeriön mukaan Ruhani sai annetuista äänistä 57 prosenttia, kun tämän haastaja Ebrahim Raisi jäi 38,5 prosenttiin. Ruhani on tullut tunnetuksi uudistusmielisenä, kun Raisi taas olisi asiantuntijoiden mukaan edustanut vanhoillisia näkemyksiä.

Presidentin valtaoikeudet ovat Iranissa verraten kapeat ja maan suurin todellinen vallankäyttäjä on uskonnollinen johtaja ajatolla Ali Khamenei. Asiantuntijoiden mukaan Ruhanin selkeä voitto auttaa kuitenkin tätä vahvistamaan maltillisten ja uudistusmielisten voimien asemaa Iranissa, kun 78-vuotias Khamenei valmistautuu luopumaan vallasta.