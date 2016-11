"ISIS:n tappaminen tuntuu hyvältä" – näin lentäjät moukaroivat jihadisteja

Irakilaislentäjät nousevat koneisiinsa ylpeinä tehdäkseen työnsä taistelussa Isisiä vastaan.

– Se tuntuu hyvältä. Aion tappaa Isis-jihadisteja, sanoo irakilaislentäjä Bagdadin pohjoispuolella sijaitsevassa Baladin tukikohdassa.

Rudaw TV:n kuvausryhmä pääsi tutustumaan neljään irakilaiseen lentotukikohtaan ja haastatteli F-16-hävittäjkoneiden pilotteja, jotka tekevät pommituslentoja Isis-kohteisiin Mosulissa ja muualla Irakissa.

Irakin ilmavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Anwar Hamadamin mukaan lentäjät välttävät siviilikohteiden pommittamista, ja he ovat tehneet satoja ilmaiskuja Isisiä vastaan yli puolentoista vuoden ajan.

– Emme koskaan pommita siviilikohteita, Hamadam sanoo.

Irakilaispilotit käyttävät myös tshekkiläisiä kevyitä L159-hävittäjiä.

Irakin ilmavoimissa lentää myös kurdeja, kuten 31-vuotias majuri Mohammed Anwar. Hän on tehnyt yli sata lentoa iskien Isis-kohteisiin F-16-koneella.

Majuri Anwar on käynyt koulutuksessa Yhdysvalloissa ja palvelee Baladin kaupungin lentotukikohdassa. Hän vastaa F-16-koneiden pommituslennoista.

– Minusta tuntuu hyvältä puolustaa Irakin ja Kurdistanin alueita. Me kaikki tiedämme, että Isis ei tee eroa ihmisten kesken. Tiedän tappaneeni suuren määrän Isis-jihadisteja hävittäjälläni. He ovat raakalaisia. Tunne on sanoin kuvaamaton, kun tuhoan kohteitani ja tiedän pelastavani syyttömiä ihmisiä, Anwar kertoo.

Anwar kertoo koneiden tekniikan olevan niin kehittynyttä, että ilmaiskujen suuntautuminen kohteiden ohi on epätodennäköistä.

– Nykyään kaikki kohteet määritellään GPS-paikannusjärjestelmällä. Lentäjät eivät voi pommittaa ennen kuin ovat sataprosenttisen varmoja maalistaan. Yksikään pommituslennoistamme ei ole mennyt vikaan.