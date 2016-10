ISIS:n karkurien divisioona palaa kostamaan, jihadisteja houkutellaan ansaan

Kansainväkisen liittouman tukemat Irakin hallituksen joukot ovat aloittaneet operaation Mosulin takaisin valtaamiseksi Isisiltä. Jihadistit ovat linnoittaneet Mosulia ja sen ympäristöä hyökkäyksen varalta ja kaivautuneet asemiin. Mosul on jihadistien viimeinen merkittävä tukikohta Irakissa.

Irakin armeija vastaa hyökkäyksen etenemisestä. Irakin armeijan 15. divisioona on tärkeässä roolissa, kertoo Buzzfeedin haastattelema Washington Institute for Near East Policy -tutkimuslaitoksen Irak-asiantuntija Michael Knights.

Divisioona on koottu suurimmaksi osaksi irakilaissotilaista ja -upseereista, jotka joukkoineen pakenivat kaksi vuotta sitten Mosulista etenevän Isisin tieltä.

Knightsin mukaan nämä sotilaat haluavat nyt palauttaa kunniansa ja ottaa Mosulin takaisin Isisiltä.

– He haluavat palata paikalle, koska ovat hieman häpeissään. Karkuun juosseet kaverit tulevat nyt takaisin, Knights kertoo

Myös Irakin hallituksen erikoisjoukot (Counter-Terrorism Service CTS) ovat toimineet menestyksekkäästi Isisiä vastaan tärkeissä taisteluissa eri puolilla maata. Erikoisjoukot ovat olleet tehokkain joukko.

Mosulin operaatiota on valmisteltu kuukausien ajan. Asiantuntijan mukaan hyökkäys etenee todennäköisesti kahdessa vaiheessa. Ensin hyökkäysjoukot etenevät kohti Mosulia yrittäen piirittää sen. Seuraavassa vaiheessa hyökkäys ulotetaan kaupungin sisään.

– Ensimmäisen vaiheen päähyökkäys kulkee Tigris-joen länsipuolta pohjoiseen. Hyökkäykseen osallistuu 25 000 Irakin hallituksen joukkojen sotilasta, erikoisjoukkojen jäseniä sekä heimotaistelijoita. Lisäksi kurdien Peshmerga-joukkojen olisi tarkoitus hyökätä samaan aikaan. Lopulta Mosul on piiritetty kokonaan, sanoo tiedusteluyhtiö Stratforin sotilasasiantuntija Omar Lamrani.

Lamranin mukaan Yhdysvaltain sotilasstrategit todennäköisesti jättävät piiritysrenkaaseen pienen aukon, joka johtaa Syyriaan.

– Strategit toivovat, että jihadistit käyttävät aukkoa ja yrittävät paeta, koska he taistelisivat Isisiä vastaan mieluummin avoimessa maastossa kuin kaupungissa. Mosulissa on tiheästi asuttuja siviilialueita, Lamrani toteaa.

Taistelut saattavat kestää kuukausia

Mosulin valtaukseen osallistuu irakilaisia, amerikkalaisia ja kurdijoukkoja. Irakin hallituksen joukot johtavat hyökkäystä. Irakin armeijan mukaan jihadisteille on aiheutettu kovia tappioita, kertoo CNN.

Irakilaisjoukot ovat ajaneet Isis-jihadistit aikaisemmin ulos Tikritistä, Ramadista ja Fallujasta. Tuhansia vuosia vanhassa Mosulissa asui yli kaksi miljoonaa ihmistä ennen kaupungin joutumista jihadistien käsiin. Tällä hetkellä kaupungissa asuu noin miljoona ihmistä.

Mosulin valtaamisen odotetaan olevan vaikea ja pitkä prosessi. Taistelut saattavat kestää viikkoja, mahdollisesti jopa kuukausia.

Mosulin valtaamiseen osallistuu yli 54 000 Irakin hallituksen sotilasta, kertoo Yhdysvaltain asevoimien Irakin ja Syyrian komentaja, kenraaliluutnantti Stephen Townsend.

Kurdijoukot ovat kaivautuneet asemiin Mosulin ympärillä ja käyneet tulitaisteluita jihadistien kanssa Mosulia ympäröivissä kylissä.

Yhdysvaltain sotilasvirkamiesten mukaan jihadisteja ja heidän kannattajiaan on Mosulissa noin 7 000.

Jihadistit ovat häirinneet liittouman ilmaiskuja sytyttämällä öljyllä täytettyjä juoksuhautoja tuleen, minkä seurauksena savu on peittänyt koneiden näkyvyyden.

Isis on lisäksi sallinut haavoittuneiden jihadistien siirtymisen Mosulista Syyrian puolelle Raqqan kaupunkiin. Isis on julistanut Raqqan pääkaupungikseen.

YK pelkää siviilien jäävän ristituleen ja ihmiskilviksi hyökkäyksen edetessä. Lisäksi pakenevien siviilien odotetaan muodostavan suuren pakolaiskriisin.