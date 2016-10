"Ilmapallosoturi" piinaa Kim Jong-unia: 90 miljoonaa lehtistä joka vuosi Pohjois-Koreaan

Pohjoiskorealainen loikkari Lee Min-bok asuu nykyään Etelä-Koreassa ja pyrkii horjuttamaan Kim Jong-unin johtaman Pohjois-Korean hallintoa ilmapalloilla, kertoo The New York Times.

Kun tuuli puhaltaa pohjoiseen, Lee lähtee maiden väliselle rajalle, joka on vain tunnin ajomatkan päässä hänen kotoaan. Mukaansa hän ottaa vetytankin ja täyttää jopa kaksitoistametrisiä tynnyrin muotoisia ilmapalloja vedyllä. Sen jälkeen hän päästää pallot ilmaan ja antaa niiden leijua rajan toiselle puolelle.

Lee lähettää ilmapalloilla Pohjois-Korean puolelle muun muassa radioita, yhden dollarin seteleitä, USB-muistitikkuja ja ennen kaikkea kymmeniä tuhansia lentolehtisiä, joiden viestit horjuttavat Kim Jong-unin ympärille luotua henkilökulttia.

– Minun lehtiseni ovat myrkkyä Kim Jong-unin hallinnolle, koska ne auttavat pohjoiskorealaisia ymmärtämään hänen valheensa, Lee kertoo.

Lee jatkaa toimintaansa, vaikka Pohjois-Korea on avoimesti uhannut tappaa hänet.

Leen lähettämät ilmapallot lentävät maailman vartioidumman rajan yli jopa 5 000 metrin korkeudessa, minkä vuoksi pohjoiskorealaisilla sotilailla on vain pienet mahdollisuudet ampua ilmapallot alas.

Kun ilmapallot ovat leijailleet rajan yli, Leen patentoima ajastin naksauttaa lehtisiä pitävät niput auki ja lehtiset leviävät laajalle alueelle pohjoisen puolella.

Pohjois-Korean hallinto pitää kansan pimennossa estämällä pääsyn internetiin ja säätämällä radiot sekä televisiot vastaanottamaan vain valtion propagandalähetyksiä.

Etelä-Koreassa on 50 ”ilmapallosoturia”. Moni heistä on Leen tapaan loikkari Pohjois-Koreasta. Lee on heidän kummisetänsä.

Lee on lähettänyt ilmapalloja rajan yli vuodesta 2005 asti. Nykyään hän lähettää 700-1 500 ilmapalloa vuodessa. Jokainen ilmapallo sisältää 30 000-60 000 lehtistä. Siten 1 500 ilmapalloa voi kuljettaa parhaimmillaan jopa 90 miljoonaa lehtistä vuodessa.

Leen mukaan paras tapa uudistaa Pohjois-Korea ja lopettaa sen ydinaseohjelma on horjuttaa Kim Jong-unin hallintoa maan sisältä käsin. Varmin tapa on lähettää lehtisten lisäksi myös DVD-levyjä, joilla on eteläkorealaisia televisio-ohjelmia ja jotka salakuljetetaan Pohjois-Korean ja Kiinan välisen rajan yli.

Lee luennoi kirkoissa ja rahoittaa ilmapallo-operaationsa ansaitsemillaan tuloilla. Lisäksi kristityt ja japanilainen ryhmä lahjoittavat rahaa hänen operaatiolleen.