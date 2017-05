Ikean uusi suunnitelma: Pakolaiset valmistamaan mattoja ja tekstiilejä

Ikea on ruotsalainen huonekalujätti.

Syyrian sodan alkamisen jälkeen yli viisi miljoonaa syyrialaista on lähtenyt pakoon kotimaastaan. Suurin osa pakolaisista on suunnannut naapurimaihin; Turkkiin, Jordaniin ja Libanoniin. Maihin on perustettu erillisiä pakolaisleirejä valtaville ihmismäärille.

Jordanissa on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan toiseksi eniten pakolaisia maailmassa suhteessa väkilukuun, peräti 89 pakolaista 1000 ihmistä kohden. Maailman talousfoorumin mukaan ruotsalainen huonekalujätti Ikea on aloittanut kampanjan, jolla on tarkoitus tuoda työpaikkoja Jordanissa oleville pakolaisille. Ikea aikoo perustaa tekstiili- ja mattomalliston, jota valmistavat syyrialaiset pakolaiset.

– Sen jälkeen kun on katto pään päällä ja perustarpeet kunnossa, on seuraava kysymys kuinka nämä ihmiset integroidaan osaksi yhteiskuntaa, sanoo Ikean Jesper Brodin.

– Tuotteet tulevat olemaan sekoitus paikallista käsityötaitoa ja Ikean design-osaamista. Haluamme luoda jotain, mistä ihmiset innostuvat ja tekijät voivat olla ylpeitä.