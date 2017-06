ISIS lähetti hyytävän viestin Euroopan yksinäisille susille

Kuvaviesteissä (alla) on kuvattu auto, joka ajaa pääkallojen ylitse ja kehotus "ajakaa heidän ylitseen ilman armoa". Taustalla on savuava kaupunki.

Euroopan yksin toimiville jihadisteille eli niin kutsutuille yksinäisille susille suunnattua viestiä on levitetty länsimaissa Ramadanin viimeisinä päivinä. Muslimien vuotuinen Ramadan-paasto päättyy tänä vuonna 24. kesäkuuta.

Hyytäviä julisteita on levittänyt tiettävästi Nashir -uutistoimisto, joka on ISIS -myönteinen kanava. ISIS on käyttänyt kampanjoissaan ja jäsenhankinnoissaan usein sosiaalista mediaa ja anonyymeja viestintäsovelluksia. Asiasta uutisoi Daily Mail.

Ramadan on islamilaisessa kalenterissa pyhä kuukausi, jonka aikana on tarkoitus paastota ja jonka aikana tehdyt hyvät teot palkitaan ruhtinaallisesti, mutta vääryyksistä rangaistaan ankarasti. ISIS:n tulkinnan mukaan Ramadanin aikana hyökkääminen vääräuskoisia vastaan on hyvä teko, jota tullaan kunnioittamaan tuonpuoleisessa.