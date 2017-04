"Kalifaatti sortuu" – ISIS joutui vaihtamaan taktiikkaa

Isis rekrytoi edelleen verkossa aikuisia ja nuoria, vaikka “kalifaatti on murenemassa”, kertoo Fox News.

Isis on menettänyt paljon Irakissa ja Syyriassa valtaamiaan alueita. JIhadistit on ajettu ahtaalle Pohjois-Irakin Mosulissa.

Aikaisemmin Isisin rekrytointi oli avoimempaa muun muassa Twitterissä ja Facebookissa. Asiantuntijoiden mukaan jihadistit käyttävät nyt enemmän end-to-end-salausominaisuuden omaavia viestintäsovelluksia.

– Isis menetti paljon tärkeitä mediajohtajiaan ja Twitter-tilejään. Siksi he alkoivat käyttää Telegram-viestintäsovellusta, sanoo verkossa toimivan Raqqa is Being Slaughtered Silently -aktivistiryhmän perustaja Hussam Eesa.

Lähi-idässä ja länsimaissa käytetään paljon Telegramin lisäksi myös WhatsApp-sovellusta, joka omaa niin ikään salausominaisuuden.

Viime kuussa neljä ihmistä Lontoossa tappanut Khalid Masood lähetti WhatsAppilla viestin tuntemattomalle henkilölle ennen hyökkäystään. Britannian terrorisminvastainen poliisi tutkii parhaillaan Masoodin viestiliikennettä.

Isis on alkanut käyttää salattuja sovelluksia, mutta ei ole hylännyt kokonaan Twitteriä, arvioi yhdysvaltalaisen RAND-ajatushautomon johtaja Elizabeth Bodine-Baron.

Asiantuntijoiden mukaan jihadistit pyrkivät edelleen rekrytoimaan aktiivisesti ja levittämään propagandaansa, mutta ei niin avoimesti kuin aikaisemmin.

Rekrytointi prosessi on edelleen sama; propagandan levittäminen ja yhteyden ottaminen tehdään Twitterin kaltaisilla alustoilla, minkä jälkeen siirrytään keskustelemaan suojatulle alustalle.

Vaikka Isis menettää koko ajan enemmän alueitaan ja jihadistejaan, terrori-iskujen suunnittelu muun muassa länsimaissa on asiantuntijoiden mukaan suuri huolen aihe.

Isisin kerrotaan rekrytoivan verkossa varsinkin nuoria, mutta myös nuorten sanotaan ottaneen yhteyttä rekrytoijiin.