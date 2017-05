ISIS:n uusi päämaja sijaitsee nyt täällä – jihadistit perustivat kemiallisten aseiden erikoisyksikön

Yhdysvaltain sotilastiedustelu uskoo Isisin kokoavan uutta kemiallisten aseiden yksikköä. Jihadistien kerrotaan tuovan kaikki kemiallisten aseiden asiantuntijansa Irakista ja Syyriasta yhteen, kertoo CNN:n haastattelema virkamies.

Uusi yksikkö on tarkoitus perustaa Syyriaan Isisin hallitsemalle alueelle Eufrat-joen laaksoon. Alue sijaitsee Mayadin kaupungin ja rajan toisella puolella Irakissa sijaitsevan Qaimin kaupungin välissä.

Yhdysvaltalaisen puolustusviranomaisen mukaan alueella saattaa olla tuhansia jihadisteja. Aluetta pidetään nyt käytännössä Isisin niin sanottuna pääkaupunkina, koska kansainvälinen liittouma ja paikallisjoukot hyökkäävät Raqqan kaupunkiin. Raqqa on ollut pitkään jihadistien epävirallinen pääkaupunki.

Isisin arvioidaan panostavan kemiallisten aseiden kehittämiseen, jotta se voisi puolustaa paremmin jäljellä olevia tukikohtiaan.

Yhdysvaltain puolustusviranomaiset kertovat jihadistien pakenevan yhä useammin Raqqan eteläpuolella sijaitseviin kaupunkeihin.

– Me tiedämme, että he ovat siirtäneet johtoaan pois Raqqasta ja luulemme, että samalla on siirretty myös asiantuntijoita, kertoo puolustusministeriö Pentagonin tiedostusvastaava, majuri Adrian Rankine-Galloway.

Isis on tehnyt aiemmin kemiallisia hyökkäyksiä varsinkin Mosulin taisteluissa Irakissa. Sotilasvirkamiesten mukaan jihadistit ovat tehneet yli 15 hyökkäystä Länsi-Mosulin ympäristössä huhtikuun 14. jälkeen.