Näin ISIS valmistaa valtavan määrän kuolemanlaitteitaan

Ranskan asevoimien entinen sotatarvikkeiden purkamiseen erikoistunut teknikko Greg Robin löysi helmikuussa Irakissa Isisin valmistamia erittäin kehittyneitä pommeja.

Nykyään Sahan Research -ajatushautomolle työskentelevä Robin kertoo Financial Timesille räjähteiden muistuttaneen italialaisia panssarintorjuntamiinoja, jotka on valmistettu massatuotantomenetelmillä. Samanlaisia pommeja on löytynyt Isisin menettämiltä alueilta Irakissa.

Robinin kertomuksessa on havaittavissa huoli jihadistien pomminvalmistustaitojen aliarvioimisesta. Lisäksi ISIS:n tiedekeskuksessa Rakkassa kerrotaan rakennettavan uuden sukupolven aseita terroristeille. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

– Osa pommeista on niin kehittyneitä, että niitä ei voi enää kutsua improvisoiduiksi räjähteiksi (Improvised Explosive Device, IED), Robin sanoo.

Improvisoiduilta räjähteiltä on vaikea suojautua. Pommit on usein naamioitu hyvin, jolloin niiden havaitseminen on erittäin vaikeaa. Nämä niin sanotut tienvarsipommit aiheuttivat amerikkalaisille suuria tappioita Irakissa.

Asiantuntijoiden mukaan tällaiset pommit ovat uhka tällä hetkellä varsinkin Irakin pohjoisosissa, jossa Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen liittouman tukemat Irakin hallituksen joukot ja kurdien Peshmerga-taistelijat pyrkivät valtamaan Mosulin takaisin Isisiltä.

Sahan johtaja Emmanuel Deisserin mukaan Isis on onnistunut luomaan suoranaisen improvisoitujen räjähteiden teollisuuden.

– Isis kävi läpi oman teollisen vallankumouksensa. Jihadistit saivat työvoimaa, joka tuottaa paljon korkealaatuisia kuoleman koneita ja räjähteitä, Deisser kertoo.

Kurdistanin autonomisen alueen turvallisuusneuvosto palkkasi Sahanin analysoimaan Isisin pomminvalmistusmenetelmiä.

Organisaatio on työskennellyt Lähi-idässä ja Afrikan sarven alueella. Tutkimustulosten perusteella jihadistien pomminvalmistustaidot leviävät Lähi-idän ulkopuolellekin.

Asiantuntijoiden mukaan Isis on asettanut Mosuliin enemmän piilotettuja räjähteitä kuin mikään muu kapinallisryhmä aikaisemmin. Räjähteiden raivaaminen tulee maksamaan miljoonia euroja Irakille, jonka talous on romahduksen partaalla.

Isis hallitsi kahden vuoden ajan laajoja alueita Irakissa. Tänä aikana jihadistit loivat irakilaisten ja kurdien turvallisuusviranomaisten mukaan tehdasverkostoja ja sovelsivat massatuotantoa pommien valmistamiseen. Työvoimana käytettiin muun muassa jesidiorjia ja vankeja.

Kansainvälisen koalition upseerit uskovat lisäksi, että Isis siirtelee tuotantolaitoksia paikasta toiseen. Turvallisuusjoukot eivät ole toistaiseksi löytäneet yhtäkään massatuotantolaitosta.

Kurdiviranomaiset uskovat Isisin kylväneet laajoja räjähdekenttiä useille puolustamilleen alueille samaan tapaan kuin hallitusten joukot asettavat miinakenttiä.

– Meillä ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi miesvoimaa, laitteita ja asiantuntemusta niiden purkamiseksi. Tästä on muodostumassa suurin uhkamme.