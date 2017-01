Suomalaisinstituutti varoittaa eurooppalaiskaupunkeja islamistien muukalaislegioonan iskuista

Isis pyrkii iskemään Euroopassa, vaikka jihadistien organisaatio on murtumispisteessä Lähi-idässä, selviää Isisin toimintaa käsittelevästä Ulkopoliittisen instituutin Briefing Paperista.

– Siten jihadistit aiheuttavat useiden maiden turvallisuuspalveluille päänvaivaa myös jatkossa. Isis inspiroi kotiin palaavia jihadisteja ja niin kutsuttuja yksinäisiä susia tekemään terrori-iskuja myös eurooppalaisissa kaupungeissa.

Isis valtasi monia alueita vuonna 2014, mutta nyt se on vastaavasti menettänyt niitä monin paikoin sekä Syyriassa että Irakissa. Isisiä vastaan käydään aseellista taistelua Irakin Mosulissa ja Syyrian Al-Babissa. Isisin julistaman kalifaatin ”pääkaupungissa” Syyrian Raqqassa sotatoimia valmistellaan.

– Isis onnistui luomaan monikansallisen palkkasoturiarmeijan, joka on islamistien versio muukalaislegioonasta. Nämä henkilöt ovat saaneet koulutuksen, heidät on aivopesty, he ovat verkostoituneet ja heillä on varusteet ja rahoitus kunnossa. He ovat myös valmiita toimimaan.

Paperin mukaan monet jihadistit pyrkivät palaamaan kotimaihinsa toisten yrittäessä kotiutua muihin hauraisiin valtioihin, kuten Libanoniin, Jordaniaan, Turkkiin, Libyaan sekä Afganistanin ja Pakistanin rajaseuduille ja Kaukasiaan.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Isis saadaan pääosin karkotettua jihadistien hallitsemilta alueilta Irakissa ja Syyriassa.

Isisin jälkeisessä järjestyksessä esiin nousee kaksi pääkysymystä: kuinka erilaiset ryhmät saataisiin mukaan hallintoon niin, että uskonryhmien välinen vihanpito voisi laantua, ja kuinka Isis-jihadistit, mukaan lukien Eurooppaan palaavat ulkomaalaiset, mieltävät paikkansa yhteiskunnassa.

Paperin mukaan on kuitenkin epäselvää, hallitaanko Irakia ja Syyriaa myöhemmin keskitetysti.

– Liitetäänkö autonomiset alueet liittovaltioon, vai jäävätkö ne aseistettujen kapinallisten hallintaan, paperissa pohditaan.

– Kun Isisin vastaiset sotatoimet on saatettu loppuun, mahdollisten levottomuuksien syntyminen riippuu uskollisuudesta ja luottamuksesta valtion viranomaisia kohtaan. Isis jatkaa kaikesta huolimatta rekrytointitoimiaan ja mobilisoi ihmisiä.