Perääntyvä ISIS evakuoi hädissään päämajojaan – useita jihadistijohtajia tapettu

Isis on evakuoinut useita päämajojaan Tal Afarin kaupungissa, joka sijaitsee Mosulin länsipuolella, kertoo Iraqi News.

Isisin hätäevakuoinnit on tehty yöllä. Joihinkin Isisin rakennuksiin on tehty viime päivien aikana hyökkäyksiä, minkä seurauksena jihadistijohtajia on kuollut ja loukkaantunut.

Isisin kerrotaan suhtautuvan epäluuloisesti kaupungin asukkaisiin, joiden sanotaan tekevän yhteistyötä Irakin turvallisuusviranomaisten kanssa.

Irakin ja kansainvälisen koalition lentokoneet ovat aiheuttaneet jihadisteille tappioita ilmaiskuillaan.

Irakin hallitus ilmoitti voittaneensa Mosulin taistelun 10. heinäkuuta. Mosulin takaisinvaltaus Isisiltä kesti lähes yhdeksän kuukautta.

Isisillä on hallussaan joitain alueita myös Mosulin lähellä ja muualla maassa. Irakilaisjoukkojen odotetaan keskittyvän seuraavaksi näiden alueiden puhdistamiseen.