Kartat paljastavat suurhyökkäyksen piiritettyä ISIS:tä vastaan

Irakin armeijan ja kurdijoukkojen kerrotaan valmistautuvan veriseen taisteluun Isisiä vastaan Mosulissa. Armeija ja kurdit ovat piirittäneet jihadistien kaksi vuotta hallussaan pitämän Irakin toiseksi suurimman kaupungin.

Isisin kerrotaan myös linnoittaneen Mosulia kaivamalla taisteluhautoja ja rakentamalla muureja kaupungin ympärille.

Irakin hallitus aikoo vallata Mosulin takaisin, ja Irakin hallituksen joukot aloittavat hyökkäyksen etelästä lokakuun alkuun mennessä, tiedustelulähteet vahvistavat International Business Timesille.

Yhdysvaltain ilmaiskujen ja shiiataistelijoiden tukemat Irakin hallituksen joukot ovat vallanneet Tikritin ja Ramadin Isisiltä viimeisen kahdentoista kuukauden aikana. Viime viikolla joukot vapauttivat Shirqatin kaupungin.

Mosul on Ninevan maakunnan keskus. Nineve on ollut tärkeä alue Isisille Irakissa, ja Mosul on jihadistien toiminnan keskipiste Syyrian ulkopuolella. Mosulissa asuu noin 1,3 miljoonaa ihmistä.

International Business Timesin julkaisemat kartat osoittavat kurdien asemien sijaitsevan maakunnan pohjois- ja itäosissa, joten Isisin hallitsema Mosul on piiritetty. Suurin osa Mosuliin vievistä teistä on joko kurdi- tai shiiajoukkojen hallussa. Isisillä on käytössään enää yksi huoltoreitti, joka yhdistää Mosulin Tal Afarin kaupunkiin. Tal Afar sijaitsee 78 kilometriä Mosulista länteen.

Kurdien kerrotaan olevan haluttomia valtamaan Mosulin, joka vähine kurdiyhteyksineen on pääosin sunnalaisten arabien asuttama. Myös shiiataistelijoiden halusta osallistua etulinjataisteluihin on epäilyksiä.

Yhdysvallat aikoo lähettää Irakiin 500 sotilasta jo ennestään maassa olevan 4 470 sotilaan lisäksi. Irakin armeijan tiedottajan mukaan Irkain hallituksen joukot ja paikallistaistelijat johtavat päähyökkäystä, eikä siihen osallistu ulkomaalaisia joukkoja.

Yhdysvaltain ja Ison-Britannian ilmaiskujen uskotaan olevan suuressa roolissa pian alkavassa operaatiossa. Kurdiviranomaiset ovat päättäneet rajoittaa operaationsa Mosulin laitamille.

Isisin kerrotaan siirtäneen päämajansa ja suurimman osan kalustostaan Mosulin tiheimmin asutetuille alueille, koska niitä ei pommiteta yhtä todennäköisesti. Jihadistit ovat myös sijoittaneet tarkka-ampujia ja ohjusasemia kaupungin keskustaan ja lentokentälle.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, kuinka Mosulin taistelusta tulee mitä todennäköisimmin verinen. Jihadistien kerrotaan kaivaneen valtavia vallihautoja suurkaupungin ympärille ja täyttäneen niitä öljyllä. Lisäksi ISIS on jo sytyttänyt palamaan useita öljykenttiä Mosulin eteläpuolella sijaitsevassa Qayyarahissa.