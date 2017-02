Näin ISIS vastaanottaa hyökkäykset, pelkona totaalinen verilöyly

Isis-jihadistit ovat peittäneet Länsi-Mosulin vanhankaupungin katuja paksuilla kankailla estääkseen Yhdysvaltain johtaman kansainvälisen liittouman lentokoneita paikallistamista heidän asemiaan, kertoo The Baghdad Post.

Isis on käyttänyt samaa tekniikkaa ”pääkaupungikseen” julistamassa Syyrian Raqqassa. Asiantuntijoiden kerrotaan pelkäävän, että koalition joukkojen epäsuora tuli voi tästä syystä kohdistua myös siviilialueille.

Irakilaisjoukkojen sanotaan vakuuttaneen, että siviilien turvallisuus taataan.

Jihadistien pelätään myös turvautuvan asutuskeskustaistelutekniikoihin hyödyntäen vanhankaupungin kapeita katuja ja kujia. Siten irakilaisjoukoilla olisi vaikeuksia käyttää hyväkseen panssaroituja sotilasajoneuvoja ja ilmatukea taistelussa Isisiä vastaan.

Jihadistien kerrotaan lisäksi kaivaneen tunneleita Mosulin alle voidakseen liikkua havaitsematta. Tilanteen pelätään johtavan täydelliseen verilöylyyn.

Irakin armeija on saanut kokonaan haltuunsa Mosulin lentokentän Isisiltä. Armeija on myös edennyt ensimmäisiin kaupunginosiin Länsi-Mosulissa.

Mosulin vapautusoperaatio alkoi viime lokakuussa. Irakin armeija on aiemmin onnistunut valtaamaan Mosulin itäosat takaisin terroristeilta.

Mosulin taisteluihin osallistuu tuhansia Irakin armeijan sotilaita. Länsi-Mosulin alue on maantieteellisesti Itä-Mosulia pienempi, mutta alueella on tiheämpää asutusta. YK on arvioinut, että Mosulissa loukussa olevia siviilejä on jopa 650 000.

Yli 160 000 siviiliä on jo paennut kodeistaan.