ISIS:n taktiikka terrorin torjujien huolena: 80 jihadistia valmiina iskemään Euroopassa

Noin 60–80 Isis-jihadistia piileskelee Euroopassa valmistautuen tekemään terrori-iskuja eri maissa, kertoo Express-uutissivuston haastattelema Alankomaiden terrorisminvastaisen yksikön johtaja Dick Schoof.

Expressin mukaan Isis kehotti viime kuussa radikalisoituneita seuraajiaan pysymään kotimaissaan ja tekemään hyökkäyksiä.

Schoofin mukaan seuraajat ovat noudattaneet Isisin kehotusta, minkä seurauksena Irakiin ja Syyriaan matkustavien jihadistien määrä on laskenut.

– Terroristihyökkäyksen mahdollisuus Alankomaissa on todellinen, Schoof sanoo.

– 294 terroristia on matkustanut Alankomaista Irakiin ja Syyriaan. Heitä on siellä edelleen 190. Se, mitä tapahtui Ranskassa, Brysselissä ja Saksassa, voi tapahtua meille.

Schoofin mukaan Irakissa ja Syyriassa on tällä hetkeltä 4 000-5 000 ulkomailla syntynyttä jihadistia.

Isis on menettänyt paljon alueita Lähi-idässä. Samalla sen kyky maksaa palkkaa jihadisteille on heikentynyt. Tästä syystä terroristijärjestö on käskenyt seuraajiaan kylvämään tuhoa kotimaissaan.

Belgian syyttäjäntoimiston edustaja Eric Van Der Sypt on huolissaan kehityssuunnasta:

– Tämä on Isisin uusi taktiikka, joka huolestuttaa meitä kovasti.